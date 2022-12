Bonne table à Caen. Basilic & Co, le terroir français mais à l'italienne !

Depuis le jeudi 17 novembre, un nouveau restaurant a ouvert ses portes non loin de l'agence. Je tente l'aventure.

La carte est très appétissante, et je passe de bonnes minutes à décortiquer le contenu de chaque pizza. Au bon souvenir de récentes vacances, je tente la Basque. De la mozzarella, de l'Ossau-Iraty, une chiffonnade de jambon sec et du piment d'Espelette, que demander de plus ? Si l'expérience est concluante, je reviendrai pour goûter la Drômoise, la Bourguignonne ou la Jurassienne.

La pizza basque, tout en couleurs.

Des garnitures originales

Je ne regrette absolument pas mon choix, et je savoure chaque part garnie avec justesse. Les pizzas existent en deux tailles, et opter pour la plus petite était définitivement une bonne idée, puisqu'elle me suffit. Mon amie est quant à elle partie sur une pizza avec du saumon, qu'elle ne semble pas regretter non plus, puisque nos deux assiettes repartent vides. Je n'ai plus de place pour le dessert, même si la mousse au chocolat ou les glaces et sorbets artisanaux bio me font de l'œil. Mon repas m'aura coûté 16,10 €, incluant ma pizza et une des boissons locales proposées à la carte.

Basilic & Co se situe sur la Presqu'île, "un quartier porteur", selon le gérant de la franchise Alexandre Bertaux. Car oui, Basilic & Co est une chaîne de restauration rapide. C'est en y mangeant à Rennes que le patron s'est vu conquis par le concept, "des pizzas et des foccace originales, avec des produits frais du terroir", résume-t-il. Après 10 ans en tant que manager dans la restauration, il souhaitait lancer son aventure. Il est le premier à tenir un Basilic & Co en Normandie, raison pour laquelle il reconnaît que son enseigne est encore peu connue des curieux gourmands. De mon côté, c'est certain, je reviendrai avec plaisir explorer gustativement d'autres parties de notre terroir.

Pratique. Basilic & co, 37 quai François-Mitterrand. Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 14 heures et de 18 heures à 22 heures. Sur place et à emporter.