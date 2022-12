Le Havre. Un Noël toujours plus magique grâce aux vitrines animées !

Dans l'esprit des grands magasins parisiens, la Ville du Havre nous propose de découvrir un conte de Noël inédit illustré par de nombreux automates. C'est un événement très attendu qui rassemble chaque année près de 100 000 visiteurs en un mois.

Une fable écologique

Cette année, les vitrines animées se déclinent sur un thème à la fois onirique et écologique. "Ce conte ayant pour titre Vive le vent d'hiver a été imaginé par notre scénographe Raoul Dollat et son assistante Céline Roubes, puis validé par l'élue en charge de la culture Fabienne Delafosse, explique Jérôme Le Bay directeur événementiel de la Ville du Havre. Il offre un grand moment de divertissement mais se veut aussi un moyen de réveiller les consciences." Le thème de l'exposition animée de Noël s'adapte bien souvent à l'actualité et, après le Grand Nord, l'Australie, Amsterdam ou les fonds marins, cette nouvelle aventure magique fait écho à l'urgence climatique. "La conception de l'exposition répond elle-même à des prérogatives écologiques, puisque nos décors sont conçus en matériaux légers et connaissent toujours une deuxième vie, transformés pour de nouvelles vitrines ou réutilisés par les structures associatives locales", ajoute Jérôme Le Bay.

Un travail d'équipe

Cette superbe exposition de Noël voit le jour grâce à la collaboration de nombreux services de la Ville et au talent du célèbre marionnettiste Sylvain Ducloux Dehix : "Depuis des années, nous sollicitons ce marionnettiste pour créer le mouvement des automates et pour donner ainsi vie à nos personnages. Sylvain est bien connu pour ses collaborations avec les grands magasins parisiens pour la conception de leurs vitrines de Noël." Ce conte se décline cette année en quinze saynètes, dont huit en extérieures et sept dans le forum. Elles sont peuplées de nombreux lutins, d'elfes et d'animaux animés. "Tous les services de la Ville prennent part à la conception, explique Jérôme Le Bay. Que ce soit pour les décors et les costumes, dix corps de métiers sont impliqués et plus de trente personnes permettent de donner vie à cette histoire. La préparation commence des mois en amont !"

Une création locale et originale

Si chaque année l'expo est entièrement renouvelée, elle donne aussi systématiquement lieu à la publication d'un livret souvenir original en vente à 3 euros sur place ou téléchargeable gratuitement. On y retrouve le conte illustré par Marlène Janin aux éditions havraises Petit gramme, complété par de nombreuses activités pratiques proposées par les structures d'animation de la ville, comme la recette d'un gâteau de Noël, des origamis ou autres activités créatives. "Un enregistrement audio du conte est aussi accessible sur le site de la Ville, précise Jérôme Le Bay. Il a été réalisé grâce à la collaboration de la classe théâtrale du conservatoire du Havre, donc ce conte de Noël est vraiment à 100 % local !"

Pratique. Jusqu'au 2 janvier, tous les jours jusqu'à 19 heures, et jusqu'à minuit le 24 et 31 décembre. Gratuit. noelauhavre.fr