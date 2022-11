Météo. Les routes de l'Orne placées sous surveillance pour toute la durée de l'hiver

Réchauffement climatique ou pas, à partir de lundi 28 novembre dans l'Orne, c'est la réactivation pour tout l'hiver des deux cent vingt agents du Conseil départemental qui assurent 24 heures sur 24 et sept jours sur sept la surveillance et le déneigement des six mille kilomètres du réseau routier ornais.

Dès qu'il y a un risque météo signalé, des patrouilleurs surveillent chaque nuit l'état des routes, le risque de verglas et déclenchent les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Vous retrouvez en temps réel les informations sur les conditions de circulation sur l'appli inforoutes.orne.fr.

Vous y trouverez quatre classements de l'état des routes : "C1" : circulation normale. "C2" : circulation délicate. "C3" : circulation difficile. "C4" : circulation impossible.

En fonction de leur importance stratégique, les routes de l'Orne sont classées en quatre catégories : 455 kilomètres de route à haute priorité, qui sont les premières à être salées ou déneigées. Puis 555 kilomètres de "catégorie 2", 2 225 kilomètres de "priorité 3", et enfin 2624kilomètres de "priorité 4", où les interventions ne sont pas systématiques.

En ce début de période hivernale, le Département de l'Orne dispose de 6 000 tonnes de sel et de trente-cinq engins (camions, épandeuses de sel, lames de déneigement). Ce service restera opérationnel jusqu'à fin février 2023.

Rappel : ne doublez jamais les saleuses et engins de déneigement qui sont en cours d'intervention.