La Chapelle-Souëf. Affaire Marquis : un corps "possiblement recouvert de tôle"

Une troisième phase de recherches a été lancée dès 9 heures ce mercredi 23 novembre, par une cinquantaine de militaires, à La Chapelle-Souëf. Les forces de l'ordre recherchent le corps de Marlaine Marquis, mère de famille disparue depuis 1989. L'année dernière, son compagnon avait avoué le meurtre de la jeune femme. Malgré deux journées de recherches, les 2 et 28 juin 2021, les enquêteurs n'étaient pas parvenus à trouver le corps.

Renfort, agents et équipements spéciaux ont été déployés pour cette troisième phase de recherches, qui se déroule sur 48 heures.

Trouver la marnière

Selon le Colonel Bruno Langlois, de la section de recherches à Caen, l'auteur présumé du crime aurait recouvert le corps de sa compagne d'une tôle avant de l'enterrer dans une marnière, une cavité due à une ancienne exploitation de la marne (une sorte de craie). La parcelle à passer aux détecteurs s'étendrait "sur plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés".

Moyens considérables

Pour mener à bien cette opération, les militaires ont eu besoin de renfort et de nouveaux appareils tels que des drones, l'un équipé d'une caméra thermique et l'autre d'une caméra multispectrale, ou encore d'un géoradar pour détecter les "anomalies dans le sol de 6 à 8 mètres" de profondeur. En plus des nombreux gendarmes venus assurer la sécurité du périmètre de recherches, une équipe de spéléologues des Pyrénées-Atlantiques encadre l'opération.

À 17 heures, après la journée de fouilles du mercredi 23 novembre, toujours aucune trace du corps de Marlaine Marquis.