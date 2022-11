Le Havre. Un homme de 18 ans se fait agresser et voler sa trottinette puis son sac de voyage

Agression au Havre. Dimanche 20 novembre, vers 23 heures, un jeune homme âgé de 18 ans se présente à l'hôtel de police du Havre afin de déposer plainte pour vol violent. Il a été abordé par deux adolescents alors qu'il était sur sa trottinette devant son domicile. Selon les sources policières, les adolescents ont 14 ans et habitent à Montreuil. L'un aurait demandé de l'argent à la victime. Le jeune homme s'exécute et lui donne un billet de 5 €, mais ce n'est pas assez pour les deux agresseurs alors l'un d'eux le fouille. Il se fait ensuite insulter, menacer et gifler. Les deux adolescents se sont ensuite enfuis avec la trottinette et le sac de voyage de la victime.

Le lendemain, lundi 21 novembre, une patrouille de la Brigade anticriminalité (BAC) a procédé au contrôle des deux agresseurs présumés. L'un d'eux détenait un document au nom de la victime de 18 ans, mais ils ont été relâchés car aucun lien n'avait été établi avec la plainte déposée la veille par le jeune homme.

En faisant de plus amples recherches, les équipes de la BAC ont procédé à l'interpellation des deux hommes sur le parvis de la gare du Havre, vers 15 heures lundi 21 novembre, pour vol et violence. Ils ont été placés en garde à vue pour le même motif.