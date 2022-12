Flers. Les Emmitou'Flers, pour préparer les fêtes de fin d'année

À Flers depuis le mardi 22 novembre, les habituels Rendez-vous de l'hiver sont devenus Les Emmitou'Flers : six semaines de festivités entre spectacles, illuminations, animations, marché de Noël. Un nouveau mapping vidéo d'une durée de dix minutes intitulé "Flers tout schuss" est proposé depuis le samedi 3 décembre : projeté sur la façade de l'église Saint-Germain durant huit soirs, de 18 heures à 20 heures chaque samedi et dimanche en décembre (et le 1er janvier), ce son et lumière dévoile une station de ski sur le Mont de Cerisy.

Plus de soixante-dix exposants participeront au marché de Noël organisé le week-end des 10 et 11 décembre sur les places Saint Germain et Duhalde, ainsi que dans le marché couvert, avec balades en calèche, photos avec le père Noël et concerts de Noël. Samedi 17 et dimanche 18 décembre, à partir de 14 h 30, aura lieu la déambulation du père Noël et de peluches géantes, avec animation maquillage pour les enfants. Durant tout décembre, la boîte aux lettres du père Noël est installée place Saint Germain, ainsi qu'un manège pour les enfants.