Emploi et logement. Rouen dans le top 3 des villes françaises où s'installer

La région Normandie est à l'honneur, et plus particulièrement la ville de Rouen, pour la qualité de vie qu'elle offre à ses habitants, a annoncé mardi 22 novembre la municipalité.

Les sites Meilleurtaux (courtage immobilier) et Météojob (recherche d'emploi) ont réalisé une étude à partir d'une série de données portant sur les offres d'emploi, les salaires, les taux d'intérêt et les prix de l'immobilier. Les salaires médians proposés dans les offres d'emploi ont été mis en rapport avec les taux d'intérêt recensés par Meilleurtaux et le prix de l'immobilier local afin de calculer le pouvoir d'achat immobilier. Le taux de CDI pour 100 habitants a ensuite été multiplié par le pouvoir d'achat immobilier pour obtenir le classement des villes les plus attractives.

Rouen obtient la 3e position de l'étude

Les cinq villes en tête de ce classement sont Orléans, Mulhouse, Rouen, Grenoble et Perpignan. Fière de ce palmarès, la ville aux cent clochers l'affirme, "Rouen progresse encore dans le classement des villes où il fait bon s'installer ! Elle se hisse désormais à la 3e position de la nouvelle édition du baromètre Emploi et logement : le classement des villes où s'installer." Pour Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie, "s'il faut toujours prendre ces classements avec prudence et modestie, on constate que l'attractivité de Rouen continue de marquer les esprits".