Football (Coupe de France). La rencontre entre l'AF Virois et le SM Caen se jouera bien au stade Pierre-Compte

Nouvel épisode dans cette série à rebondissements. Le match du 8e tour de la Coupe de France entre l'AF Virois et le SM Caen se jouera bien à Vire, au stade Pierre-Compte, le 17 décembre. Pour rappel, il devait avoir lieu il y a quelques jours, le samedi 19 novembre, mais la Fédération française de football a décidé, la veille, de reporter la rencontre à cause d'une tribune provisoire non homologuée.

Réuni mardi 22 novembre au soir, le Comité directeur du club de Vire a décidé de maintenir la rencontre dans son enceinte, et ce malgré la proposition du directoire caennais de jouer la partie au stade Michel-D'Ornano. La fête populaire aura donc bien lieu.

Une nouvelle vente de billets

Toutes les personnes possédant un billet pour le match reporté peuvent se faire rembourser au club house les jeudis et vendredis de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures, ainsi que le samedi matin de 10 heures à 12 h 30. Les informations concernant la billetterie du match qui se tiendra bien le 17 décembre seront communiquées prochainement.