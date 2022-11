Football (Coupe de France). Christophe Lécuyer, président de l'AF Virois : "C'est une consécration d'affronter le SM Caen"

À quelques heures du match, comment vous sentez-vous ?

Bien ! L'important, c'est que les joueurs se sentent dans les meilleures dispositions possibles pour aborder cette rencontre, qui est évidemment exceptionnelle. Dans une carrière amateur, c'est très rare d'affronter un club professionnel. Et là, ce n'est pas un club professionnel comme les autres, c'est le club phare de la région, que nos joueurs vont régulièrement supporter à D'Ornano. On a vraiment hâte d'être à 18 heures samedi [19 novembre].

Avez-vous pris la température auprès des joueurs ?

J'ai été à leurs côtés, on essaie de ne pas changer beaucoup de choses dans la préparation. On sait qu'il y a beaucoup d'excitation. Ils ont tous envie de jouer, mais il y aura des choix. Tous ne seront pas dans le groupe, tous ne pourront pas débuter, mais ils ont forcément envie de vivre l'événement.

Beaucoup de vos joueurs sont passés par les équipes jeunes du Stade Malherbe sans poursuivre au niveau professionnel, les sentez-vous revanchards ?

Quasiment la moitié de nos titulaires ont évolué au SM Caen. Je ne sens pas un esprit de revanche chez eux, ils gardent de bons souvenirs. Évidemment, ils auraient rêvé réussir là-bas. Ils auront forcément une émotion particulière au moment de retrouver leur club formateur.

Quel est l'objectif fixé par le président ?

Prendre un maximum de plaisir, c'est une consécration pour nous. Quand notre équipe dirigeante est arrivée il y a huit ans, on espérait affronter un jour un club professionnel. On a joué des septièmes et huitièmes tours de Coupe de France sans que ça n'arrive jamais. L'attente en valait la peine, puisque nous tirons Malherbe, le Graal. On sait que samedi, ça va passer vite, on va essayer de savourer le plus possible. Réunir 4 000 personnes au stade Pierre-Compte, c'est incroyable. Le SM Caen nous prend au sérieux, ce sera très dur, on a plus de chances de sortir que de gagner, mais on va profiter à fond.

L'AF Virois est encore invaincu cette saison, Caen pourrait vous infliger votre première défaite…

Il rit. C'est vrai ! Nous vivons un début de saison incroyable. Caen peut nous stopper, mais notre invincibilité créée une certaine méfiance chez nos adversaires. Les Caennais sont conscients de notre forme du moment. On ne gagnera sûrement pas la Coupe de France, mais on espère que l'aventure s'arrêtera le plus tard possible. On ne va pas se priver de rêver que ça continue encore un peu… Il faut essayer de prendre exemple sur l'aventure de 1999 !

Les billets se sont vendus à une vitesse folle…

Il y a eu une effervescence incroyable, les files d'attente étaient énormes ! On mesure vraiment l'attente autour du club.

Pour vous c'est une organisation qui sort de l'ordinaire ?

On a 120 bénévoles mobilisés, il faut installer une tribune provisoire de 600 places, on aura 4 points de restauration… On a essayé de faire les choses du mieux possible pour que les joueurs et les 4 000 spectateurs profitent de l'événement dans les meilleures conditions possibles. La ville nous accompagne, tout le monde avance dans le même sens pour faire de ce samedi une véritable fête populaire, une fête du football.

On a aussi appris que le match sera retransmis sur le site de la Fédération Française de Football…

C'est la première fois qu'on aura des archives vidéos d'un match de l'AF Virois tirées de la FFF ! J'en suis très content, c'est une superbe récompense pour le club et la ville. À titre personnel, j'encourage le Stade Malherbe depuis tout petit. Samedi, pour la première fois de ma vie, je ne serai pas supporter de Caen au coup d'envoi d'un match !