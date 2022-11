Le Havre. Apprendre à recycler avec le salon Réinventif

Le septième salon Réinventif se tient du vendredi 25 au dimanche 27 novembre, au Fort de Tourneville au Havre. L'événement, qui a su s'imposer comme le rendez-vous incontournable du réemploi et du recyclage, permet au visiteur de rendre son quotidien écoresponsable, notamment dans ses modes de consommation. Au total, 76 exposants seront réunis pour répondre aux questions, faire des démonstrations et animer des ateliers créatifs.

Démonstrations et ateliers

Plus de 150 créneaux et 830 places seront disponibles pour pratiquer la couture, le bricolage, le montage de jeux en bois, la confection de produits zéro déchet ou encore la réalisation de meubles en carton. Pour participer à ces ateliers, l'inscription est obligatoire en se rendant sur le site internet reinventif.fr.

Des ventes d'objets vintage et d'occasion

Plusieurs associations seront présentes pour proposer des articles d'occasion à la vente : meubles et bibelots pour Emmaüs, vêtements de seconde main pour Le Grenier et le Secours catholique. Mais aussi des artistes et des créateurs qui mettront en vente des objets industriels comme l'Atelier Cardon ou des meubles à partir de palettes en bois avec La Fabrik de Toto.

Des œuvres d'art

Des créateurs et des artistes exposeront leurs œuvres inspirées et réalisées à partir de matériaux recyclés. Des démonstrations et des ateliers permettront aux visiteurs de découvrir comment une œuvre d'art peut être réalisée à partir d'objets initialement destinés à la poubelle.

Des associations à découvrir

Une vingtaine d'associations seront présentes durant trois jours pour présenter leur action sur le territoire : récupération de lunettes et de matériel médical par l'association Médico Lions Club, récupération de matériel informatique par l'association Web solidarité ou découverte de l'association Normandie Équitable pour aborder la thématique de la consommation responsable.

Comme tous les ans, l'association Repair Café sera présente pour réparer les appareils électroniques et électriques. Les visiteurs sont ainsi invités à apporter leurs objets en panne pour un diagnostic sur place et une réparation si cela est possible.

L'association Yelkabé Zamsé mettra en avant les œuvres créées à partir de récupération par deux créateurs burkinabés. Le bénéfice des ventes est reversé à l'association, qui aide un village du Burkina Faso à construire son école.

Le cycle du déchet

Des agents de la Communauté urbaine du Havre répondront à toutes les questions sur le devenir des déchets après leur réception en centre de recyclage. Par ailleurs, sur le stand du Havre Seine Métropole, le dispositif Cliink sera présenté au public, pour que le geste du tri du verre soit valorisé avec des avantages pour le pouvoir d'achat.