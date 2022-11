Votre horoscope signe par signe du mercredi 23 novembre

Bélier

Concernant l'argent et le travail, dressez un bilan des dernières semaines et tirez-en les conclusions qui s'imposent.

Taureau

Vous prenez un recul bénéfique sur votre travail, vos réflexions vont dans le bon sens. Profitez-en pour faire les démarches que vous redoutiez depuis quelques temps.

Gémeaux

Attention, ne cherchez pas à compenser vos petites frustrations par une frénésie de dépenses !

Cancer

Prenez des vitamines si vous sentez que vous manquez de peps. Vous êtes dans une période où vous avez besoin d'un maximum d'énergie alors ne la gaspillez pas.

Lion

La chance sera avec vous dans le domaine matériel, vous ne gagnerez peut-être pas le gros lot mais une bonne surprise est possible.

Vierge

Rien ne va comme vous l'espériez. Du côté de l'amour, célibataire, votre sérénité habituelle pourrait être mise à rude épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par une certaine anxiété.

Balance

L'idéal pour relativiser vos petits soucis est de regarder autour de vous. Vous trouverez plus malheureux que vous.

Scorpion

Dans le domaine professionnel, il y aura de la promotion dans l'air mais vous ne devrez pas vous endormir sur vos lauriers.

Sagittaire

Vous subissez un peu trop de nervosité. Il faut vous détendre. De plus, il serait bon que vous suiviez un programme de remise en forme

Capricorne

Vous êtes plein d'énergie et vous avez mille projets en tête. Évitez d'imposer votre volonté à vos proches. En revanche, vous pourrez leur communiquer votre dynamisme.

Verseau

Prenez le temps de regarder autour de vous et d'apprécier ce qui vous entoure et vous serez plus détendu.

Poissons

Votre bonne humeur sera contagieuse ! Le sourire que vous peindrez dès l'aurore sur vos lèvres déteindra joyeusement sur toutes les personnes que vous rencontrerez aujourd'hui.