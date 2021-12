Jusqu'à nouvel ordre, se baigner et pratiquer des activités nautiques n'est plus possible dans le lac de Caniel, à Cany-Barville. La cause : une concentration supérieure à la limite autorisée de cyanobactéries, appelées algues bleues, libérant une toxine dangereuse pour l'homme et la faune, vient d'être détectée.

