Drame sur le lac de Caniel : un rouennais de 15 ans succombe

Alors qu'il faisait très chaud sur la base de loisirs du Lac de Caniel (près de Fécamp), l'adolescent originaire de l'agglomération rouennaise, est parti se baigner avec un groupe de jeunes d’un centre le loisirs. Alors qu'il avait rejoint à la nage une bouée située à quelques dizaines de mètres du rivage, il s'est senti mal, prévenant d'autres nageurs autour de lui qu'il se sentait incapable de regagner la plage. Il a été alors pris en charge par plusieurs baigneurs et un maître nageur.

Mais il est avait perdu connaissance en parvenant sur la berge. Alertés, les pompiers et le SMUR de Fécamp sont intervenus. L’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 76 a été mobilisé pour transférer le garçon toujours inconscient vers un hôpital.En vain. Toutes les tentatives pour le ranimer n'ont pu le ramener à la vie. Vers 17 heures, le décès était constaté. Les gendarmes de Fécamp devront déterminer les circonstances du drame et la cause de la mort du garçon.