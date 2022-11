Caen. Les plus folles histoires du foot en BD

L'équipe de France en vert et blanc, Michel Platini qui joue pour le Koweït ou la folle histoire du trophée de la Coupe du Monde volé. Toutes ces anecdotes sont racontées dans la BD Un truc de foot, du dessinateur Faro et du journaliste basé à Caen, Germain Arrigoni.

Un truc de foot est une BD co-réalisée par le journaliste caennais Germain Arrigoni et le dessinateur Faro. 25 des histoires les plus folles du foot sont recensées dans l'ouvrage. - Maison d'édition Jungle

Une envie de partage

Fan de football depuis sa tendre enfance, Germain Arrigoni aime raconter toutes les anecdotes qu'il a pu entendre depuis tant d'années. "Je fais du foot depuis toujours et j'ai toujours été passionné par les histoires qui font ce sport, explique Germain Arrigoni. Je ne voulais pas les garder pour moi, j'aime raconter et transmettre. J'ai voulu les compiler pour les faire connaître au plus grand nombre. Je savais que des livres dans le même thème existaient déjà, mais j'ai voulu en faire une BD, une vraie BD." Pour la réaliser, il avait dans un premier temps contacté deux dessinateurs de sa connaissance, mais le projet n'a pas pu aboutir, le produit final ne prenant pas la forme qu'il imaginait. Soucieux de mener ce projet comme il le souhaitait, il a donc pris contact avec Faro qui, malheureusement, n'a pas pu accepter, puisqu'il réalisait alors Je m'appelle Kylian, sa bande dessinée en commun avec Kylian Mbappé.

Un souci d'authenticité

Une fois son projet fini, Faro est revenu vers Germain Arrigoni. Ensemble, ils ont donc travaillé de début janvier jusqu'à fin août 2022. "Au moment du premier refus, je pensais qu'il avait juste décliné gentiment et que le projet ne lui plaisait pas, se souvient le journaliste caennais. Quelques mois après, il est revenu vers moi et m'a proposé de faire des planches d'essais. L'éditeur nous a dit oui et nous nous sommes mis instantanément au travail." Curieux, il apprend chaque jour de nouvelles histoires. Mais ce qui lui importe le plus, c'est de s'assurer de leur véracité. Tout ce qui est décrit dans la BD est vrai. Au moindre doute, il ne prend pas le risque de publier. "Je contacte des journalistes ou des personnes ayant pu assister aux événements pour m'assurer des faits. Je me renseigne également auprès des archives ou des ouvrages. Une légende populaire dit que Diego Maradona aurait joué au foot avec Pablo Escobar. Je n'ai pas pu trouver une preuve de ce moment, malgré les recherches que j'ai pu faire. L'histoire n'est donc pas dans la BD", précise-t-il. Bien que les chiffres de ventes ne soient pas encore publiés, les premiers retours sont prometteurs. La BD plaît à tous les publics. Fan du foot ou novice, tout le monde trouve son compte grâce au côté ludique de l'œuvre. "Nous avons de la matière pour faire un tome II, nous pouvons même faire des livres par thème, PSG, OM ou même l'équipe de France. Nous attendons de faire le point après Noël. Avec Faro, nous sommes prêts pour une nouvelle aventure", insiste-t-il.

"Un truc de foot",

une BD mais pas seulement…

L'aventure Un truc de foot a débuté bien avant l'idée de faire une bande dessinée. C'est en 2020, pendant le confinement, que Germain Arrigoni s'est lancé sur les réseaux sociaux. Il a longtemps voulu compiler toutes ces anecdotes, et la pandémie a été pour lui l'occasion de le faire. Désormais, à travers ses réseaux, ce sont plus de 200 000 personnes qui le suivent afin de découvrir des histoires sur le monde du ballon rond. Il tient également un podcast, - lui qui vient du monde de la radio -, un format qu'il apprécie particulièrement. "La bande dessinée et le podcast sont gérés uniquement par mes soins. Les réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou même Facebook, c'est une bande de copains qui est aux commandes", précise Germain Arrigoni.