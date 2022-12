Bonne table près du Havre. Chez Eugénie, vue mer et plats frais en continu

Quoi de mieux pour s'évader, en cette période de fêtes et de retrouvailles, que de manger en bord de mer ? La brasserie Eugénie, à Sainte-Adresse, est un spot idéal. Ouverte depuis cet automne, elle propose une carte de plats, entre 16,90 et 24 €, composée de "produits frais et travaillés, évolutive au fil des saisons", précise Céline Laborie, à la tête de l'établissement avec son compagnon Éric. Pour m'ouvrir l'appétit, j'hésite entre quelques incontournables : couteaux persillés, saumon mariné… Mais les huîtres de Saint-Vaast, élevées dans la Manche, auront ma préférence, à quelques jours de Noël.

Des Nounours à table

Pour le plat, je me fais plaisir avec un beau faux-filet de bœuf normand. Plutôt que les traditionnelles sauces roquefort ou moutarde, ici, la viande est accompagnée d'un condiment d'Amérique latine, le chimichurri. Mon amie opte quant à elle pour le plat du jour à 15 €, le suprême de poulet vallée d'Auge. Quand vient l'heure du dessert, j'hésite entre la mousse au chocolat 64 %, le riz au lait et son caramel au beurre salé ou encore la brioche perdue et ses pommes caramélisées. Sur les conseils de la serveuse, c'est pour cette dernière que j'opte, sans regret.

Au menu, faux filet et sauce chimichurri.

Au cours du repas, je remarque la décoration cocooning conçue par les patrons, un couple d'Auvergnats qui disposent de plus de vingt ans d'expérience dans la restauration en région parisienne, dont ils ont gardé une particularité : "Nous servons sept jours sur sept et en continu, la cuisine est ouverte toute la journée", poursuit Céline Laborie. Les patrons ont aussi importé de Paris les Nounours des Gobelins, de sympathiques oursons, dont certains servent de voisins à leurs clients. "Cela dénote, cela fait sourire petits et grands."

Pour terminer le repas, les grands pourront aussi opter pour la version locale de l'Irish Coffee, avec du calva à la place du whisky. Un délice qui réchauffe !

Pratique. Eugénie, chemin de la mer à Sainte-Adresse. Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 23 heures, minuit les vendredis et samedis. Tél. 02 35 49 05 79