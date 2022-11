Saint-Martin-l'Aiguillon. Accident sur la D909 : trois blessés transportés à l'hôpital

Un accident de la route s'est produit à 10 h 46 dimanche 20 novembre, à Saint Martin l'Aiguillon, sur la D909. Deux véhicules sont en cause. Un homme de 84 ans a été transporté dans un état grave au CHU de Caen. Deux autres personnes sont légèrement blessées, un homme de 71 ans et une femme de 30 ans et ont été transportées à l'hôpital d'Argentan.