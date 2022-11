Sotteville-lès-Rouen. Un homme de 22 ans meurt à la suite d'un accident de la route

Un drame s'est produit dimanche 20 novembre rue André Poirier, à Sotteville-lès-Rouen. Un accident entre une voiture et un piéton a mobilisé six sapeurs-pompiers et deux véhicules de secours. Vers une heure du matin, les secours et la police ont été appelés.

Une fois sur place, le piéton, un homme âgé de 22 ans était inconscient. L'homme a été pris en charge par les secours, mais il n'a pas survécu à l'accident. Selon les sources policières, deux hommes et deux femmes se trouvaient dans la voiture. Le piéton, situé au niveau de la portière conducteur, tenait la portière de la voiture qui roulait à faible allure. Il a ensuite été projeté au sol puis est passé devant celle-ci, qui l'a percuté. Le conducteur, un homme de 22 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.