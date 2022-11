Bonne table à Caen. La Planche A, le bon coin pour déjeuner

Inutile d'aller bien loin pour trouver des coins agréables pour déjeuner. La Planche A est installée depuis 15 ans proche du port de Caen, non loin de l'agence, pourtant je n'y étais encore jamais allée.

Nous avions réservé pour midi, mon amie et moi, et il n'a pas fallu attendre beaucoup de temps après notre arrivée pour voir le monde rentrer et s'installer pour le déjeuner. C'est un bon coin pour la pause méridienne. Il faut dire qu'au vu de la baisse du pouvoir d'achat, la tendance du midi avec plat et dessert, à 13,50 euros en séduit plus d'un : "On voulait garder cette proposition à ce prix-là car certaines personnes n'ont pas de grands moyens. Ça plaît beaucoup car ça change tous les jours", explique Sandrine Ollier, co-gérante avec son mari Tony.

Des produits frais

Même si j'hésite avec cette tendance du midi, j'opte finalement pour le menu à 19 euros. En entrée, ce sera des rillettes de saumon, le tout accompagné d'une petite salade. C'est parfait pour la mise en bouche.

Les rillettes de saumon.

Ensuite, je reste assez traditionnelle aujourd'hui : je choisis la bavette accompagnée de frites. "Si le restaurant s'appelle ainsi, c'est parce que l'on cuit tout à la plancha", précise la patronne. Parmi les plats plébiscités par la clientèle, des habitués pour beaucoup, la choucroute de la mer ou la plancha de la mer "avec différentes sortes de poissons". Pour le dessert, la mousse au chocolat me fait de l'œil, même si je dois avouer que je n'ai plus vraiment faim. Heureusement, nous partageons avec mon amie. "Tous nos desserts sont faits maison et nous ne cuisinons qu'avec des produits frais."

Pour ceux qui veulent, un menu plus élaboré existe au prix de 31 euros, en plus de la carte et de la suggestion du jour qui change tous les mois. J'ai très bien mangé, pour un prix abordable, le tout servi rapidement. "Il vaut mieux réserver, surtout le samedi soir", sourit la gérante.

Pratique. La Planche A, 13, rue des Prairies Saint Gilles à Caen. Ouvert du lundi au samedi midi et soir. Tél. 02 31 93 45 52