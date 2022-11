Flers. Des festivals autour de la solidarité

Déjà connu à l'international, le Festival des Solidarités débarque à Flers pour sa première édition. Avec pour vocation de mettre en avant les partenaires associatifs et d'organiser des actions autour des questions de la culture internationale et du développement-durable, l'événement tombe en même temps que le Festival Alimenterre, déjà organisé dans le passé à Flers. Avec aux commandes l'association Flers-Poundu, les maisons d'activité et le Centre communal d'action social (CCAS), les festivals se déroulent du dimanche 13 novembre au samedi 3 décembre.

Au programme

Jusqu'au 30 novembre : après avoir démarré le festival avec une repas solidaire le dimanche 13 novembre, les organisateurs ont mis en place l'exposition photographique "À la découverte du village de Poundou", à la Maison d'activité Émile Halbout, au quartier Saint-Sauveur de Flers. Une vingtaine de clichés de villageois et d'agriculteurs de Poundou, une commune située au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, sont affichés.

L'association Flers Poundou C'est la fondation de l'Abbé Pierre, qui accompagnait des villages au Bangladesh, qui a mis l'association, créée en 1977, en contact avec des habitants de Poundou, un village d'environ 6 000 habitants, situé au Burkina Faso. Après le premier voyage de l'association à la rencontre des Burkinabés en 1983, un partenariat s'est noué. L'organisme soutient les projets montés par des habitants pour améliorer leurs conditions de vie. Ainsi, une école, un dispensaire ou encore des salles de formation ont été construits. Chaque année, 20 000 € sont destinés à la mise en place d'un projet. Toutefois, depuis 2018, l'instabilité politique du Burkina Faso, aux mains des djihadistes, ne permet plus à l'association de se rendre sur place.

Du 21 au 25 novembre : appelée la "Semaine des petits déjeuners", le public est invité à découvrir la cuisine étrangère de plusieurs pays. Lundi, c'est le Secours populaire qui se charge de préparer le "breakfirst" à l'américaine dès 9h. Mardi, c'est au tour de l'Institut médico-éducatif Marie-Crué, qui met les mains à la pâte pour proposer un petit-déjeuner trompe-l'œil. Mercredi, c'est au tour de l'association l'Asti de proposer des mets orientaux dès 9h, avant d'enchainer sur des portes ouvertes de 14h à 16h. Jeudi, le rendez-vous est pris en Chine avec une volontaire européenne de la MJC dès 9h, suivi d'un gouter de 14h à 16h avec l'association Humanido. Vendredi, dès 19h, un repas payant est organisé par des ressortissants ukrainiens. L'ensemble de ces rencontres se déroulent à la Maison d'activité Émile Halbout.

Jeudi 24 novembre : une projection du film Amuka, l'éveil des paysans congolais, est organisé à la médiathèque, à 20 heures. Un temps d'échange entre les intervenants Aimé-Félix Dzamah, agronome togolais, et Yannick du Bosquet de la Vère, de la ferme de la Berouette, basée à Caligny.

Vendredi 25 et samedi 26 novembre : collecte alimentaire organisée devant les grandes distribution et au sein des maisons d'activité de Flers.

Samedi 3 décembre : clôture des festivals à Clécy, pour une lecture théâtralisée de textes d'auteurs africains, à l'image de Alain Mabanckou, à 16h à la bibliothèque.