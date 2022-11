Bayeux. Un Village de la Récup et du zéro déchet à Bayeux le dimanche 20 novembre

"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme", et le SEROC vous invite à le découvrir par vous-même. Le Syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados organise sa deuxième édition du Village de la Récup et du zéro déchet, ce dimanche 20 novembre, à Bayeux, au sein de la salle la Comète, de 10 heures à 18 heures. Objectif de la journée ? Mettre en valeur les initiatives locales de réemploi et de réduction des déchets, et "apprendre à réutiliser plutôt que de jeter, apprendre à créer ses produits soi-même", avance Christine Salmon, directrice du SEROC.

"Il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées avec nos vieux objets", estime cette dernière, qui prévient que des ateliers participatifs pour apprendre à réparer son vélo ou pour créer ses propres produits ménagers ou cosmétiques seront à suivre durant la journée. Au programme donc, des astuces simples à refaire chez soi, des stands d'acteurs locaux, mais aussi un coin enfant pour sensibiliser les plus jeunes, une tombola, un food truck, qui ne produira aucun déchet, cela va de soi, et une fanfare !

Des musiciens zéro déchets

"On veut que la journée soit aussi conviviale et festive", pose Christine Salmon. Voilà pourquoi les "Transformateurs Acoustiques" proposeront un spectacle ambulant à 11 heures, 15 heures et 17 heures. "Ils ont fabriqué leurs instruments de musique avec de la récup : des cônes de chantier, des tuyaux, des cuillères, des plats…", sourit-elle.

Les Transformateurs Acoustiques proposeront un spectacle ambulant à trois reprises dans la journée.

La première édition de l'évènement avait attiré plus de 1 500 personnes à Villers-Bocage en 2019. L'objectif est de faire au moins aussi bien cette année, surtout dans un contexte où l'on parle énormément d'environnement et de sobriété énergétique. Mais par-dessus tout, l'idée est de faire évoluer les comportements pour tendre le plus possible vers un mode de consommation zéro déchet.

L'entrée est ouverte à tous et gratuite.