Edito. Les scandales qui défigurent l'Eglise

"Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'il soit englouti en pleine mer".

Ce texte violent de Saint Matthieu dans les Evangiles résonne fortement alors que les affaires concernant des prêtres n'en finissent pas d'éclabousser l'Eglise, d'autant que les écrits saints prônent habituellement le pardon !

Comment l'Eglise a-t-elle pu pendant si longtemps laisser entrer chez elle tous ces pervers sans s'en rendre compte ! Est-ce de la naïveté ? Est-ce la permissivité d'une époque qui n'impose plus beaucoup d'interdits et, par conséquent, ne contient plus les déviances humaines ? Est-ce parce que, longtemps, le statut de prêtre permettait une promotion sociale et n'était pas forcément motivé par une vocation ? Est-ce enfin parce que certaines figures de l'Eglise se sont un peu transformées en gourous et se sont pris pour Dieu ?

Retrouver l'espérance

La lutte contre la pédocriminalité en cours chez les catholiques pourrait être menée dans toutes les organisations où il y a une proximité adulte-enfant. Le bilan ne serait sans doute pas plus réjouissant.

Le côté positif, c'est que la parole s'est libérée. Ce déballage de linge sale nous invite à rester vigilants. Mais de même qu'il ne faut pas coller une étiquette pédophile sur le front de tous les pères de famille malgré le fléau de l'inceste, il faut aujourd'hui admirer les jeunes qui ont encore le courage de choisir la prêtrise.

A côté des pervers qui s'étaient faufilés parmi ses rangs, l'Eglise compte une majorité de saints prêtres dont la seule vocation est de vivre avec humilité l'Evangile et de nous aider à regarder vers le Ciel et retrouver l'espérance. Ils portent vaillamment l'opprobre qui s'abat sur eux et dont ils ne sont pas responsables. A eux, nous disons "tenez bon, le monde a besoin de vous".