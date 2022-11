Saint-Lô. Encore du changement pour la circulation en centre-ville

Du nouveau rue Maréchal-Leclerc à Saint-Lô. La mairie a annoncé mercredi 16 novembre la création de trois nouvelles places de stationnement dans cette artère, juste avant la rue de la Laitière Normande. Des places gagnées grâce à la suppression d'une voie spécifique permettant aux voitures de tourner à droite. Et effectivement, les travaux avaient lieu ce mercredi 16 novembre.

Au feu tricolore de la rue Maréchal-Leclerc, en direction de la rue Havin, une voie est dédiée aux automobilistes qui veulent tourner à droite, rue de la Laitière Normande, en direction de la mairie et de la place Charles de Gaulle. Cette voie vient d'être supprimée. Maintenant, que ce soit pour aller tout droit vers la rue Havin, tourner à gauche rue Octave-Feuillet ou tourner à droite vers la rue de la Laitière Normande, il n'y aura qu'une seule et même voie pour tous les automobilistes. Cette modification permet de créer trois places de stationnement : une place en zone bleue et deux arrêts de 15 minutes.