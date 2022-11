Hockey sur glace. Pour le coach des Dragons de Rouen, "on a eu un peu de mal à se mettre en route"

Entretien avec Fabrice Lhenry, le coach des Dragons de Rouen.

Un quart de la saison régulière a déjà été disputé, comment jugez-vous le début de saison des Dragons ?

On a eu un peu de mal à se mettre en route et dans le rythme. On a perdu contre Bordeaux et Mulhouse, accroché à Anglet aussi et après il y a eu du mieux. Ce qui a été positif, c'est la blessure de Pinta [le gardien NDLR], qui nous a obligés à mieux défendre. Nous avons fait plus d'efforts et ça va nous servir pour la suite de la compétition. Offensivement, on s'est bien améliorés au fil du temps et aussi sur notre powerplay, ce qui nous a permis d'obtenir une série de victoires pour rester en haut du classement.

Le powerplay est meilleur que les saisons précédentes, à l'inverse des infériorités numériques. Pourquoi selon vous ?

Cette saison, on a recruté les joueurs pour, et la présence d'Anthony Guttig est très bénéfique. On a un joueur comme Ondreij Roman qui est un excellent passeur en powerplay et Kesley Tessier qui est incroyable à la finition. Malheureusement, notre infériorité progresse, même si ça ne se ressent pas dans les chiffres. On est bien plus actif. On a pu intégrer les jeunes, c'est une grosse progression et ils le font très bien. On sait aussi que Vincent est très bon dans le domaine, donc son expérience nous apportera un joueur supplémentaire.

Le point noir dans ce début de saison, c'est l'élimination en 8e de finale de Coupe de France…

Carrément, c'est vraiment dommage. On avait dit que c'était comme un match 7 de play-off. On n'a pas été concernés comme on aurait dû. Nous n'avons pas su gérer le score et Cergy a su profiter de nos erreurs. Ça reste un très gros échec pour nous. On s'est éliminés tous seuls car sur ce match, on ne peut pas dire que Cergy nous a mis beaucoup en difficultés.

Comment un coach occupe ses journées pendant la trêve ?

J'ai pris deux jours de repos, mais il y a beaucoup de choses à faire en administratif, revoir les matchs, prévoir la reprise de l'entraînement, car on ne sera que 13. Je reçois aussi énormément de coups de fil entre les blessés et les joueurs malades, donc je suis déjà bien occupé.