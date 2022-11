Bonne table à Rouen. L'Atelier 17, dans l'esprit du bistrot parisien

L'établissement a ouvert ses portes le 14 avril dernier. Un démarrage sur les chapeaux de roues, à en croire les deux gérants Valentin Melong et Valentine Larchevêque. Le couple a réussi en l'espace de sept mois, à se constituer une clientèle d'habitués. "C'est vraiment devenu un bistrot de quartier", insiste Valentin Melong qui, avec sa compagne, a décidé de créer une ambiance bien rétro. Pour cela, le couple rouennais a chiné les brocantes afin de décorer sont nouvel établissement en s'inspirant des vieux bistrots parisiens dont l'un et l'autre sont férus.

Au menu, les classiques de la table française quelque peu modernisés, à l'image de la poule au pot revisitée en suprême de volaille ou la classique blanquette de veau. Lors de ma venue je choisis la formule déjeuner, entrée et plat du jour. Je débute par un coquetier de pomme de terre et tartare de saumon haché à l'échalote, aneth et huile d'olive puis un parmentier de bœuf accompagné d'une bière de Neufchâtel en Bray dont les patrons m'ont vanté les mérites, la Cauloise de Sainte Beuve.

Coquetier de pomme de terre et tatare de saumon.

Hachis parmentier

Efficacité garantie pour les petites faims rapides du midi ou pour un moment entre amis avec une note raisonnable, soit 16,90 euros la formule déjeuner, entrée et plat ou plat et dessert, 21 euros pour les trois.

Des produits 100 % locaux

"Ici, tout est local", se félicite Valentin Melong. "De l'entrée au dessert", confirme sa compagne Valentine Larchevêque. Pour leurs ingrédients de tous les jours, les deux gérants se sont associés notamment à la ferme de Beauval ou encore La Maison du Père Tranquille dans l'Eure.

S'il s'agit de leur tout premier établissement, les deux Rouennais ont déjà une belle expérience dans la restauration. Le couple a fait ses armes dans les adresses célèbres de Rouen le Socrate, le Cancan ou Ginette. À leur tour désormais de faire entrer l'Atelier 17 dans les incontournables de la ville aux cent clochers.

Pratique. 71 rue Saint-Nicolas. Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 21 heures.