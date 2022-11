Saint-Lô. Les Rendez-vous Soniques s'ouvrent aux malentendants avec trois chantsigneuses

Les Rendez-vous Soniques continuent à Saint-Lô. Jeudi 10 novembre, c'est le concert de Juliette Armanet. Un concert avec la chanteuse et ses musiciens sur scène, jusque-là c'est assez classique. Mais aussi trois chantsigneuses qui vont traduire le concert en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes.

Le chantsigne, ça commence bien avant le concert. "On reçoit les textes et les musiques quelque mois avant pour pouvoir s'imprégner du texte en français, pour pouvoir le traduire en langue des signes. C'est vraiment la partie la plus importante", révèle Perrine Diot, l'une des interprètes.

Le but : signer en même temps que chante l'artiste, mais aussi refléter le rythme, les rimes, le style. Vient ensuite la prestation sur scène. "On est vraiment focalisées sur l'univers de l'artiste, ses émotions, ce qu'il souhaite faire transparaître, pour pouvoir nous, le transmettre au mieux", assure Aurélie Nahon, une autre interprète. Marion Le Tohic ajoute : "Il y a un peu un phénomène de black-out. On est tellement concentrées qu'on oublie un peu ce qu'il se passe. C'est quand on revient en coulisse qu'on se dit ah oui, j'ai fait le job." Chacune apprend une dizaine de chansons.

Proposer des concerts signés aux personnes sourdes, ce n'est pas si saugrenu que ça, et il y a du travail pour rendre la culture plus accessible à tous, et notamment aux personnes handicapées. "On ne parle pas d'une surdité mais de plusieurs surdités. Chaque surdité est différente", explique Perrine Diot. Il y a ceux qui vont entendre la musique mais pas le texte, ou l'inverse, et pour ceux qui sont complètement sourd, les vibrations peuvent permettre de ressentir la musique, tout comme la scénographie ou les lumières.

Après le concert, c'est étirement et décontraction, car signer c'est avec tout le corps, et c'est physique.