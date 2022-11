Place du commerce. Des nouveautés dans le centre-ville rouennais

Après Marie Tralala, la boutique de vêtements Mon Tralala vient d'être créée. Le magasin a ouvert ses portes le 21 octobre, au 6 rue de La Croix de Fer à Rouen.

"J'ai pensé cette boutique à mon image, d'où le nom Mon Tralala", explique Vanessa Vallée, propriétaire. "C'est un environnement plus bohème, avec plus de bijoux." Cette passionnée a voulu garder le style élégant et raffiné de Marie Tralala, boutique implantée à Rouen depuis 30 ans.