Trouville-sur-Mer. Dégagement de fumées au casino, les pompiers mobilisés

Incendie au casino de Trouville-sur-Mer ce mercredi 9 novembre au matin. Peu après 8 heures, les secours sont arrivés pour traiter un dégagement de fumées provenant du sous-sol. Les neuf employés de l'établissement, pas encore ouvert au public, ont été évacués. Le feu, éteint avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, a été localisé au niveau d'un tableau électrique défectueux.

Six engins provenant de Touques, Pont-l'Évêque et Caen ont été mobilisés, ainsi que 19 sapeurs-pompiers. Plus de peur que de mal donc.