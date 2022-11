Normandie. Attirer les cadres : l'enjeu des entreprises locales

Comment attirer les cadres en Normandie ? C'est la question que se posent de nombreuses entreprises de la région. Et justement, l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) Normandie de Rouen vient de publier une enquête ce mois-ci, sur le recrutement des cadres de cette région. Selon elle, 47 % des entreprises normandes font face à trois difficultés lors de leurs recrutements : peu de candidatures reçues, un décalage entre les candidatures reçues et les profils recherchés, et la concurrence d'autres employeurs. Pour y remédier, certaines songent à évoluer. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi 7 novembre, le délégué régional de l'Apec Normandie, Marc Lesueur, est revenu sur cette enquête.

Changer les curseurs pour attirer les cadres

Pour recruter des cadres, les entreprises normandes se dirigent vers de nouvelles perspectives. "Il faut faire des propositions qui soient conformes au marché et être attentif à l'intégration des collaborateurs dans les entreprises. Le troisième élément qui est important concerne l'équilibre de vie personnelle et professionnelle. Le métier de cadre est souvent télétravaillable, donc lorsqu'il n'y en a pas, c'est compliqué."

Un recrutement difficile dans certains secteurs

"Nous avons une difficulté de recrutement en Normandie." En effet, l'enquête de l'Apec révèle, selon Marc Lesueur, qu'"une entreprise sur deux exprime des difficultés pour recruter, et plus particulièrement sur des fonctions comme celles de commercial, des métiers d'ingénieur de production ou de construction et dans le secteur du tertiaire, comme la banque et l'assurance".

Selon l'Apec, les difficultés devraient rester très élevées au quatrième trimestre. "85 % des entreprises normandes anticipent comme difficiles leurs recrutements de cadres et 38 %, très difficiles."