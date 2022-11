Alençon. Un magasin Monoprix s'installe dans les anciens locaux d'H&M

"La Ville d'Alençon se félicite de l'implantation de l'enseigne Monoprix, leader du commerce de cœur de ville", souligne un communiqué publié lundi 7 novembre. Un rayon de soleil pour ce centre-ville qui n'en finit plus de se désertifier commercialement.

H&M a fermé ses portes dans la rue aux Sieurs il y a déjà plus d'un an, et Monoprix va s'installer à sa place, sur deux étages.

L'ouverture est prévue dès le mois de décembre 2022 au rez-de-chaussée, puis en janvier 2023 à l'étage, avec de l'alimentaire, de l'équipement pour la maison et des vêtements pour femmes. "Dès l'annonce de la fermeture de l'enseigne d'habillement, le service Action Cœur de Ville et la SCPI IMMORENTE, propriétaire de l'ensemble immobilier, se sont mobilisés pour rechercher des porteurs de projet ou d'enseigne répondant aux attentes des habitants et des usagers exprimés lors de l'enquête dédiée au commerce du centre-ville", précise la municipalité, qui explique qu'après l'étude de plusieurs dossiers, "l'enseigne Monoprix a été retenue car elle participe à diversifier l'offre existante et contribue à l'attractivité et au dynamisme du cœur de ville".

Fondée en 1932, Monoprix est une enseigne française appartenant au secteur du commerce et de la distribution, présente dans plus de 250 villes en France. Le groupe Monoprix propose une offre de produits alimentaires et non alimentaires et le magasin d'Alençon sera franchisé par le Groupe Onyx, qui possède déjà plusieurs commerces de proximité sous les enseignes Monoprix, Monop' et Franprix. Cette implantation permettra de créer une dizaine d'emplois. Un processus de recrutement sera lancé prochainement par le Groupe Onyx.