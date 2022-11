Orne. Contrôlé à 153 km/h au lieu de 90, il roule sans permis et sous stupéfiants

Triste coup de filet pour les gendarmes de l'Orne. Samedi 5 novembre en fin d'après-midi, ils procédaient à un contrôle de vitesse sur la départementale 924 près de la commune des Yveteaux. Un individu a été flashé à 153 km/h au lieu des 90 autorisés.

Refusant d'obtempérer d'abord, il a ensuite été arrêté par les forces de l'ordre, qui ont fait une mauvaise découverte de plus. L'homme de 23 ans conduisait sans permis de conduire, et était qui plus est sous l'emprise de produits stupéfiants. Il est évidemment reparti à pied et son véhicule a été récupéré par la fourrière immédiatement.