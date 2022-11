Caen. Un octogénaire agressé dans une résidence par un jeune alcoolisé

En mars dernier, un octogénaire qui était allé rendre visite à une amie dans sa résidence à Troarn, près de Caen, a été agressé par un jeune homme de 22 ans. Il a été jugé, en son absence, au tribunal judiciaire de Caen ce jeudi 3 novembre.

"Je n'ai pas frappé le vieux"

Dans la soirée du 31 mars 2022, une patrouille de gendarmerie est arrêtée par trois jeunes qui préviennent qu'un homme âgé vient de subir des violences par un individu. Ce dernier est accompagné de deux jeunes filles. Les gendarmes se rendent à l'adresse indiquée et trouvent un homme qui explique qu'il était en visite chez une amie, lorsque trois personnes sont entrées par effraction dans la résidence privée. Il leur a demandé de quitter les lieux. Le garçon, agressif, a refusé et a bousculé le vieil homme. La victime est tombée au sol et a perdu connaissance.

Les forces de l'ordre retrouvent les trois individus, dont le jeune homme de 22 ans. Il est visiblement sous l'empire de l'alcool, mais nie les faits : "Je n'ai pas frappé le vieux", dit-il. Il précise même que c'est la victime qui l'a menacé de le frapper. Le prévenu reconnaît l'avoir "peut-être" bousculé.

Le jeune homme, marginal, sans profession, vit plus ou moins à la rue. Parfois, il appelle le 115 pour trouver un toit et dormir au chaud. S'il ne s'est pas présenté à l'audience, l'homme âgé et son amie, eux, sont présents. L'octogénaire souhaite être reconnu comme victime et demande une somme de 100 euros de dommages et intérêts, "juste pour l'exemple". Le procureur énonce que "le prévenu est un être sans repères, on ne peut qu'être inquiet et pessimiste pour son avenir". Il demande trois mois de prison avec sursis. Il sera entendu par la cour puisque le prévenu écopera de 3 mois de prison avec sursis. La victime, quant à elle, obtient 100 euros pour le préjudice moral.