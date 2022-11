Coutances. Uber Eats est arrivé

Uber Eats est arrivé à Coutances. L'application permet désormais de se faire livrer des repas et des courses à domicile dans toute la ville. Dans la Manche, Uber Eats était déjà disponible à Avranches, Cherbourg, Granville et Saint-Lô. C'est une nouvelle étape de son développement dans les territoires moins urbains que les grandes villes.

Les livraisons commencent dès ce jeudi 3 novembre et l'entreprise promet des délais de moins de 30 minutes. Les commandes sont possibles de 11 heures à 14 h 30 et de 18 heures à 23 heures. Pour l'instant, trois restaurants sont partenaires : La Pergola, Tandoori Fast-Food et McDonald's.