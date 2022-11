Saint-Lô. Le Normandy cherche ses artistes

C'est un concept sympathique que propose la salle de spectacle Le Normandy, à Saint-Lô. Pour la soirée "Début de siècle", 23e édition, le 21 janvier 2023, le programmateur propose aux habitants de la Manche de postuler pour venir jouer. Le but est de former un groupe avec des amis, voisins, en famille… pour un soir, et surtout, de mélanger les goûts et les influences musicales de chacun au maximum.

Si un groupe existe déjà, l'organisateur invite à le compléter avec par exemple un instrumentiste qui détonne par rapport au style originel de l'ensemble.

Il faudra aussi prévoir un costume de scène qui attire l'œil. "L'essentiel à Début de siècle est de prendre du plaisir et d'en donner", alerte Le Normandy. Et d'ajouter : "Make-up [maquillage], strass et paillettes de rigueur."

Pour postuler, c'est ici.