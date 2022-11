Oissel. L’EPNAK accompagne dans leur quotidien les personnes en situation de handicap et les aidants

Un accompagnement à la compréhension du handicap

L’idée ? Permettre aux aidants et à leurs proches de connaître des moments de répit dans un quotidien souvent lourd et épuisant.

« Nous avons souhaité développer une offre de répit, en complément de la plateforme de répit déjà existante dans la région, portée par l’association AMER tout en accord avec l’ARS » indique Frédéric Payet, directeur territorial Grand Ouest à l’EPNAK.

Pour cela, l’EPNAK s’appuie sur les ressources de droit commun et spécialisées déjà existantes, et devient ressource pour la connaissance, la compréhension et l’accompagnement du « handicap ».

Un accès aux droits facilité et des solutions de gardes adaptées

En partenariat avec les communes, les centres de loisirs, les associations sportives ou les centres socio-culturels, l’EPNAK propose aux familles une offre d’accueil adaptée

Accueil journée

Garderie partagée

Accueil en halte-garderie ou crèche

Accueil en séjour de loisirs

Des solutions de garde régulières ou ponctuelles sont également en cours de mise en place dans le bassin de Rouen Sud.

Baby-sitting la journée ou en soirée

Accueil à domicile chez assistante maternelle

« L’objectif est de permettre aux personnes souhaitant accueillir des personnes en situation de handicap d’être accompagnées et rassurées. Nous permettons la montée en compétence sur la connaissance du handicap tout en rassurant les familles sur les conditions d’accueil adaptées. Nous restons toujours en astreinte en cas d’urgence ou de besoins particuliers ».

Des offres de garde d’urgences en partenariat avec les établissements et services médicaux sociaux sont également possibles.



Des formations adaptées et un soutien aux aidants

Des formations sont organisées pour les assistantes maternelles, baby-sitters ou autres animateurs et élus afin de sensibiliser au handicap et améliorer la prise en charge.

Les aidants ne sont pas oubliés avec notamment l’organisation de groupes de paroles thématiques, d’actions communes de loisirs ou encore des aides à la professionnalisation ou à l’insertion professionnelle.

« Tout est fait pour que les aidants et leurs proches puissent profiter d’une vie plus normale et de moments de répit indispensables » précise Frédéric Payet.

Une interlocutrice directe

Coordinatrice d’actions de répit dans le bassin sud de Rouen pour l’EPNAK, Marie Tocqueville est l’interlocutrice directe des aidants et des personnes en situation de handicap.

Des services à la carte

Marie Tocqueville travaille à la mise en place de services à la carte pour les aidants : baby-sitting, garde, hébergement d’urgence. Des actions d’accompagnement des aidants sont également organisées selon des thématiques spécifiques (accès au soin, relation dans la fratrie, acceptation du handicap...).

Des partenaires en Normandie

Des partenariats sont noués avec des communes, des associations sportives, des haltes garderie ou des centres de loisirs pour un accueil adapté et encadré.



Contact :

EPNAK 9 rue du Manoir 76350 Oissel – Tél. 06 69 68 07 95 – marie.tocqueville@epnak.org.