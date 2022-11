Caen. Rainbow Kitchen, un espace inédit de co-working pour la cuisine

Cela fait plus de quatre ans que l'idée germe dans leur tête. Mais entre la conception et la concrétisation du projet, il a fallu se retrousser les manches pour trouver un local adéquat ainsi que le financement à la suite de l'épisode de Covid-19. C'est désormais chose faite.

Trois postes de cuisine à louer

Dans l'ancien restaurant iranien Persépolis, trois chefs bien connus du centre-ville de Caen, Diana Djedidi, gérante du Greedy Guts, David Pannel, de la pizzeria O Chato fermée il y a trois ans, et son frère Sylvain Pannel, de l'ancien restaurant Le Bistrot, dans le Vaugueux, ont lancé un concept inédit sur la place caennaise. Son nom ? Rainbow Kitchen, pour s'opposer au concept de dark kitchen. Il s'agit d'une cuisine partagée à destination des professionnels mais aussi des particuliers. "On veut créer un lieu de partage et d'échange", insiste Diana. Ils sont partis d'un constat. Pour certains événements ou prestations, des restaurateurs manquent de place et d'équipements dans leur cuisine. Alors, dans ce laboratoire de 60 m2, ils peuvent préparer leur menu à leur guise sur trois postes différents, à louer à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. "Il y a un poste pizza, une ligne de cuisson et un autre poste dédié à la pâtisserie, explique l'ancien pizzaïolo. On a déjà beaucoup de demandes." Côté tarif, il faut compter 39 € l'heure sur les deux premiers postes et 30 € sur le poste de desserts. Pour une réservation de quatre heures, le professionnel ou particulier bénéficie d'une heure gratuite.

Cours de cuisine au menu

Au total, douze personnes peuvent travailler en même temps. "On a créé un îlot central qui permet de partager leurs idées et travailler ensemble", ajoute Diana.

Leur idée est aussi de développer des cours de cuisine, concept très tendance en ce moment. "Un chef cuisinier qui travaille dans un restaurant peut louer autant de temps qu'il veut pour donner des cours. Moi, par exemple, je vais faire une initiation à la pizza", précise David Pannel. Diana, bien connue pour sa cuisine végane, va aussi transmettre sa passion, qu'elle ne peut assurer dans son restaurant de l'hypercentre. "On va proposer des cours ludiques pour les enfants comme pour les adultes, en sucré ou salé, et aussi montrer à la population que la cuisine végane est plus facile qu'on ne le pense." Un concept inédit qui ne demande qu'à être testé.

Pratique. Rainbow Kitchen, situé 75 rue du Vaugueux. Ouvert 7 jours/7, de 6 heures à 23 heures.