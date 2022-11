Place du commerce. Ils viennent d'ouvrir à Caen et son agglo

Il s'agit pour deux de ces nouvelles enseignes d'une toute première aventure dans le commerce.

Épicerie, espace forme et restaurant

"C'est une première expérience pour moi dans le commerce et j'ai choisi d'ouvrir une boutique zéro déchet", explique Cécile Cholet, la gérante de Mes Bo'cal, enseigne située à Epron, 21 rue de Lebisey. La particularité de cette petite épicerie est qu'elle propose aux clients la consigne inversée. "Je reçois les produits en vrac et je les conditionne dans des contenants. Les clients bénéficient d'un bon d'achat pour chaque retour !", ajoute Cécile. Pour l'espace Waahi, ouvert tout récemment, 20 rue Bailey à Caen, c'est l'histoire de trois amis décidés à lancer leur propre projet à partir de leurs expériences professionnelles. "Notre espace regroupe tout le nécessaire pour une vraie remise en forme", explique Romain Morin, à l'initiative de ce projet. C'est aussi une belle histoire d'amitié pour Vincent Lepelletier et Louis Leclerc, les deux gérants de Graines de Copains, la nouvelle boulangerie située boulevard Richemond à Caen.