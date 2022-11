Tourouvre. "Attache ta tuque" : festival sur l'émigration des Percherons au Québec

"Attache ta tuque" : c'est du Québécois et ça veut dire : "ça décoiffe !". C'est le nom d'un nouveau festival qui sera inauguré vendredi 4 novembre à Tourouvre, dans le Perche d'où sont partis de nombreux migrants dans les années 1600 pour aller peupler ce qui allait devenir la province canadienne du Québec…

Ce festival soutenu par l'Europe est organisé en collaboration avec Marennes-Oléron d'où était originaire Samuel de Champlain qui a fondé la ville de Québec et avec le secteur de Verneuil-sur-Avre d'où était originaire Monseigneur Laval, premier évêque de Québec. Si les Québécois sont nombreux chaque année à revenir sur la terre de leurs ancêtres, "il s'agit de sensibiliser les Normands à cette page de leur histoire", explique Fabienne Demeule, de l'Office de tourisme de Tourouvre.

À défaut d'avoir un oncle fortuné en Amérique, peut-être avez-vous sans le savoir de la famille au Canada ! Par exemple Pierre Tremblay qui est né en 1626 à Randonnai a eu tellement de descendants outre-Atlantique, que l'annuaire téléphonique du Québec comporte d'innombrables pages avec tous ses descendants. "Je ne pensais pas avoir d'aïeul qui a émigré là-bas, pourtant, j'y ai découvert quelqu'un avec le même nom de famille que moi", s'étonne Fabienne Demeule.

Vendredi 4 novembre au matin à Tourouvre, ce sera un marché avec des produits normands et québécois et une animation musicale ; samedi 5 : lectures, conférence, escape game et concert ; dimanche 6 au matin : atelier sur la généalogie de la famille Tremblay. Durant les trois jours : gratuité des Muséales de Tourouvre.