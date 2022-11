France-Monde. Pouvoir d'achat, énergie, retraites, allocations : ce qui change au 1er novembre

En ce 1er novembre, plusieurs mesures entrent en vigueur. Du côté des bonnes nouvelles pour le porte-monnaie, la remise de 30 centimes par litre pour les carburants est prolongée jusqu'à la mi-novembre il passera ensuite à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année.

Une aide entre 100 et 200 euros en fonction des revenus sera octroyée dès le 8 novembre pour les personnes qui se chauffent au fioul et qui n'ont pu bénéficier du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour le gaz et l'électricité. Près d'un million de foyers pourront bénéficier de cette aide.

Les retraites complémentaires des salariés du privé et des cadres sont revalorisés de 5,1 %.

Le plafond des allocations versées aux familles monoparentales augmente de 50 % pour atteindre 184 euros par mois et par enfant, un soutien familial qui ne sera pas pris en compte pour les calculs des prestations du revenu de solidarité active le RSA et pour la prime d'activité.

L'aide exceptionnelle de solidarité l' AES est elle aussi revalorisée, à 28 euros plus 14 euros par enfant à charge.

Ce 1er novembre marque aussi le début de la trêve hivernale, jusqu'au 31 mars, les procédures d'expulsion d'un locataire sont ainsi gelées.