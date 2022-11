Rouen. Salon gourmand : les petits plats et les grands !

Depuis l'année passée, Beerdays s'est greffé au Salon gourmand, qui réunit désormais produits du terroir, bières et plaisirs sucrés dans un même lieu. Les nombreux exposants sélectionnés mettent en avant la gastronomie française sous toutes ses formes.

Un tour de France des saveurs

Le salon offre une grande palette de plaisirs gustatifs aux visiteurs, avec une exigence constante de qualité : "De nombreux produits en vente sur le salon ont été primés", soulignent Cécile Dupire et Hélène Starcevic, en charge de la communication de l'événement. Dans ce salon, les amateurs de bonne chère pourront acheter leurs denrées directement à des producteurs et à des artisans des métiers de bouche, mais aussi découvrir des produits aussi insolites que les biscuits aux messages personnalisés Emy, les bonbons aux plantes inspirés par les remèdes de grands-mères au stand Tisanes à sucer ou la spiruline des Vikings. Les différentes régions de France sont représentées, même si, traditionnellement, les produits normands sont mis en avant : "Dans le dépliant remis aux visiteurs à l'entrée, les stands normands sont indiqués par le logo normand : il est ainsi possible de faire un parcours uniquement normand", explique Cécile. Parmi ces stands normands, on aura le plaisir de retrouver le pain d'épice de Fourneaux, la Teurgoule de Janville ou les pommes et poires du verger de Beaunay. Mais le salon ouvre aussi ses horizons avec toutes sortes de produits du monde : des pâtisseries portugaises au sirop d'érable canadien, des vins du Liban aux bières de Belgique.

La recette du bonheur

Le Salon gourmand permet aussi de faire le plein d'idées : "Quotidiennement, de nombreux ateliers et démonstrations sont proposés au public, et la grande majorité de ces animations sont incluses dans le prix du billet", précise Hélène. Pour participer aux ateliers, il suffit de s'inscrire à l'accueil en arrivant au salon, seuls les ateliers C2 la cuisine nécessitent une réservation payante préalable sur le web. "C2 la cuisine est partenaire de l'événement depuis plusieurs années. Ils proposent par exemple des ateliers pour apprendre à faire des petits fours ou des macarons", explique Cécile. La manifestation est aussi ponctuée par de nombreux shows culinaires orchestrés par le lycée hôtelier Georges-Baptiste de Canteleu qui propose, par exemple, de décliner une brioche au pommeau tout au long du repas, mais aussi des battles entre chefs, une démonstration du prestigieux Ordre des canardiers et de nombreuses dégustations. C'est aussi l'occasion de parfaire ses connaissances : "On peut mieux comprendre les processus de production en visitant le salon grâce à des stands pédagogiques comme celui de la Brew Society, qui explique les méthodes de brassage, ajoute Hélène. Un biérologue et un sommelier nous expliqueront aussi comment marier les saveurs !" Il ne reste plus qu'à nous mettre aux fourneaux !

Pratique. Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre au Parc expo de Rouen. 0 à 8 €. salongourmandrouen.com