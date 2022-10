Rouen. Les terrasses des restaurants et cafés toujours prisées à l'automne

Sommes-nous vraiment en automne ? À en croire le thermomètre, la réponse est non. Depuis la mi-octobre, les températures sont plus élevées que les normales habituelles. Et ce n'est pas sans déplaire aux restaurants et cafés disposant de terrasses à Rouen. En cette période automnale, nombreux sont les clients à déjeuner ou boire un verre à l'extérieur. Et en Normandie au mois de novembre, ce n'est pas courant.

Clients et restaurateurs heureux en terrasse

Pour Thomas Mascot, responsable du Café Viktor à Rouen, c'est plutôt une bonne nouvelle. "On a eu un pic de fréquentation par rapport à l'année dernière, c'est un temps qui est plutôt avantageux pour nous." Ces températures sont aussi appréciées par Arnaud Montreuil, client du café rouennais. "Ça fait du bien, c'est rare en cette période, donc on profite des derniers beaux jours." Clara Souvy est aussi cliente. "On peut respirer le bon air et profiter du beau temps, ça change de d'habitude." Au restaurant Rythm N Food à Rouen, Mateo Farchica a lui aussi constaté "un gros pic de fréquentation depuis début septembre. En plus des jours fériés et des vacances scolaires, les terrasses se sont bien remplies". Selon lui, "c'est plutôt sympa de voir l'Espace du palais un peu plus peuplé que d'habitude". Les Rouennais ne sont pas les seules à apprécier les terrasses. Sébastien Tarrain est venu d'Appeville-Annebault, dans l'Eure. "Ça nous permet d'être encore au soleil et de respirer un petit peu." Pour Iris Bahar, venue de Paris, "c'est un lieu où on vient très souvent pour boire un café ou un verre". Jusqu'à mi-novembre, les températures continueront d'être douces en Normandie.