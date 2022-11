Sport urbain. Dix ans de roller derby au Havre

Si on lui demande de citer un sport de contact, tout érudit ou grand sportif qu'il est, il est peu probable qu'un Havrais nomme le roller derby… À moins qu'il ne fasse partie de la cinquantaine d'adhérents du club Le Havre Roller Derby (LHRD).

À partir de 16 ans,

avec une autorisation parentale

Ce club a pourtant soufflé ses dix bougies le 25 septembre dernier, en organisant une compétition entre deux équipes mélangeant des joueurs des quatre coins de France. Longtemps considéré comme un sport féminin, le roller derby, venu tout droit des États-Unis, se pratique en roller quad, c'est-à-dire en patins à roulettes. Sur une piste oblongue - le track - un "jammer" doit tenter de faire le maximum de tours sans se faire sortir de la piste par les "bloqueurs" de l'équipe adversaire. "C'est un mélange de short-track [patinage de vitesse] pour l'endurance, du handball pour les contacts, avec un peu de stratégie issue du foot américain", résume Magali Le Gourrierec, présidente du club havrais.

Le club est affilié à la Fédération française de roller et skateboard. Magali Le Gourrierec précise que "le roller derby ne se pratique qu'à partir de l'âge de 16 ans, avec une autorisation parentale, car c'est l'âge à partir duquel les joueurs peuvent faire du contact". En effet, même si ce sport est fortement réglementé, jugé par quatorze arbitres en compétition, et que tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de blessés, cela peut rester dangereux pour les plus jeunes.

Le LHRD recrute

"Le club recrute en permanence", rappelle la présidente. Le Havre Roller Derby ne participe plus au championnat de France, le temps de restructurer une équipe au niveau homogène pour disputer des compétitions. Les joueurs sont en général âgés de 17 à 40 ans. "Il y a actuellement autant de personnes entre 30 et 40 ans que de personnes âgées entre 16 et 30. C'est sympa d'avoir un mélange intergénérationnel au sein de l'équipe." Le logo de l'équipe, surnommée les "Burning Mussels", comporte une jammeuse et une ancre, en hommage à leur belle ville portuaire.

Pratique. Entraînements le mercredi et le vendredi, de 20 à 22 heures, au gymnase Lucien Follain, 67 rue Théophile-Gautier au Havre. Contact par mail : bureau@lehavrerollerderby.fr