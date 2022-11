Petit-Couronne. Culturisme : Pascal Mazure à la conquête du monde

Ils sont 18 hommes et femmes à représenter la France cette année, aux mondiaux de culturisme à Prague, les 18, 19 et 20 novembre. Parmi eux, Pascal Mazure, originaire de Petit-Couronne, près de Rouen. Le grand gaillard de 49 ans est dans le culturisme depuis l'âge de 21 ans, mais en réalité, le Normand est un passionné depuis son adolescence. "J'ai grandi avec Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme", explique celui qui, pendant des années, a pratiqué les arts martiaux avant de se tourner vers la musculation intensive.

Un sport de patience

Son modèle ultime : Arnold Schwarzenegger, lui-même ancien bodybuilder. "Quand je l'ai vu pour la première fois à la télé, j'avais 13 ans. Je suis tombé bouche bée devant et j'ai dit à mon père : 'un jour je serai comme lui'." Un rêve d'enfance devenu réalité à force de travail. Car c'est une discipline avec laquelle il faut savoir être patient. "La maturité musculaire vient après 40 ans, donc il faut des décennies avant d'être à son apogée", explique Pascal Mazure.

Pour preuve, cela fait presque 30 ans que le Normand pratique le culturisme, et avec toutes ces années d'expérience, les connaissances sur l'anatomie se sont affinées. "Je suis suivi de près par un médecin du sport qui m'en apprend beaucoup", poursuit l'athlète qui se refuse à céder "aux voix tronquées du dopage" et dénonce les athlètes qui se "chargent", comme il les appelle.

Devenir le plus vieux bodybuilder

"Forcément, c'est beaucoup plus long pour construire son corps en bodybuilding naturel, mais l'avantage, c'est que l'on peut continuer même après 70 ans." C'est un des grands défis de Pascal Mazure : devenir le plus vieux bodybuilder du monde. Alors, comment reconnaître le bon bodybuildeur du mauvais ? "Le jury regarde le X", déclare Pascale Mazure. Autrement dit, le dos, taillé en V, la taille fine et les cuisses galbées, qui forment donc la lettre X. Il faut aussi que chaque groupe musculaire soit proportionné, "le jury va aussi regarder ce qu'on appelle la sèche, c'est-à-dire le muscle débarrassé de l'eau et de la graisse sous cutanée, pour que la peau soit collée au muscle." Au bodybuilding, on présente donc un corps comme si on présentait une planche anatomique, "C'est comme si vous aviez tous les muscles apparents, saillants", explique Pascal Mazure, qui s'envole pour la République Tchèque le 14 novembre prochain.