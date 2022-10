Sotteville-lès-Rouen. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran au chevet des industriels

L'ancien ministre de la Santé n'a pas fait de nouvelles annonces mais a tenté d'apaiser les inquiétudes des chefs d'entreprise. Olivier Véran a été accueilli vendredi 28 octobre, au sein de la société Erem basée à Sotteville-lès-Rouen et spécialisée en mécanique industrielle, embauchant une trentaine de personnes. Le porte-parole du gouvernement était attendu par un petit groupe d'industriels et de chefs d'entreprise.

Il faut dire qu'ici, les inquiétudes concernant la facture énergétique sont légitimes : Erem pourrait voir sa note multipliée par cinq d'après les prévisions. "Notre budget est à peu près de 58 000 euros sur notre facture d'électricité. Avec la hausse des tarifs de l'énergie, on est sur une estimation de 290 000 euros pour la même consommation… Sans parler des hausses de salaires demandées du fait de cette spirale inflationniste", explique Florence Giuliani, chef de l'entreprise.

De son côté, Olivier Véran a rappelé les quelques mesures présentées, la veille, par Elisabeth Borne, la Première ministre, à savoir le bouclier tarifaire, jusqu'ici destiné aux ménages, et étendu désormais au TPE. "Les toutes petites entreprises, les artisans bénéficieront du même bouclier tarifaire que l'ensemble des Français, c'est-à-dire que le gaz et l'électricité n'augmenteront que de 15 % en 2023… Pour les PME, il existe l'amortisseur qui va limiter et plafonner la hausse du coût de l'énergie, et enfin pour les grandes entreprises, ce sera du cas par cas avec un système de guichet simplifié."