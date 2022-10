Granville. La ville coupe la lumière la nuit

Comme de nombreuses communes de la région, Granville va couper l'éclairage public pour faire des économies, à compter du week-end du 29 et 30 octobre, pour le changement d'heure. Les deux tiers de la ville seront dans le noir de 22 h 30 à 6 h 30 du matin. Certains axes routiers ou avec des entreprises vont rester allumés plus longtemps. Il s'agit de la ZA du Mesnil. Elle sera éteinte de 22 h 30 à 4 h 30. L'hypercentre et les grands axes routiers pour y parvenir resteront éclairés toute la nuit. Deux exceptions tout de même : lors du Réveillon, du Nouvel an et de Carnaval. L'objectif est de faire 50 000 € d'économie.

D'autres mesures en novembre

D'autres mesures de sobriété énergétique vont être prises courant novembre. Des mesures possibles car depuis l'arrivée de l'équipe municipale, un audit des bâtiments est fait. "Nous, la ville de Granville, on travaille dessus depuis un an et demi. On a mis en place un schéma directeur immobilier. Ça nous permet de parfaitement connaître notre bâti, les consommations énergétiques de chaque bâtiment et surtout les usages qui sont liés à chaque bâtiment", explique Gaylord Niobey, délégué à la Transition énergétique.

Plus de lumière hors des grands axes, en théorie. La cartographie des lampadaires allumés ou éteints peut étonner, car compliqué d'aller dans le détail. "Il y a plus de 3 000 points lumineux sur la ville, qui sont gérés par un peu moins d'une centaine d'armoires électriques. On peut régler quartier par quartier, on ne peut pas faire très finement et régler rue par rue voir éclairage par éclairage. Il y a forcément des rues qui vont être parallèles à des avenues et qui vont être branchées sur l'avenue et qui vont rester allumées toute la nuit. Alors qu'en pratique et à l'usage ça peut être étonnant car ce sont des quartiers non fréquentés la nuit", précise l'élu.