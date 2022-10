Le Havre. La Dantine, une cantine de quartier participative

Manger peut aussi être vecteur de liens sociaux. Au Havre, La Dantine gère une cuisine collaborative. L'objectif est de rassembler les habitants autour de la cuisine du quotidien et d'un repas partagé. Le projet est mené par Philippe Costes, gérant de la Société coopérative et participative. Pour impliquer pleinement les habitants, une association est en cours de création. Le principe est assez simple, créer un restaurant où des produits de base et locaux seront cuisinés. Le repas, en tables collectives, sera proposé à prix réduits (certainement une dizaine d'euros). Quand les habitants le souhaiteront, ils pourront venir en cuisine.

"Cette cuisine participative veut permettre à la population de se réapproprier un mieux manger, explique Philippe Costes. Elle l'accompagne vers une autonomie et une alimentation de qualité accessible, dans un lien de proximité avec les producteurs du territoire. Ainsi, grâce à la convivialité, s'enroule le lien social autour de la fourchette pour rompre l'isolement et les solitudes urbaines."

Philippe Costes - gérant de La Dantine

La Dantine a déjà proposé sa cuisine participative lors du dernier festival Béton en août dernier, au restaurant du Hangar zéro pour la fête des Saisons en septembre ainsi qu'à la journée de l'alimentation de qualité pour tous au pôle Simone Veil, le mercredi 26 octobre.