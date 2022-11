Cherbourg-en-Cotentin. Vedette du Gault et Millau, le couple des délices

Elle est au comptoir, souriante. Les clients attendent leur tour, lorgnent sur la "Paulette", la baguette maison et les pains au levain, dont celui de Cherbourg élaboré à l'eau de mer. Ici, que du frais et du circuit court.

Pendant qu'Eva s'active à la boulangerie, Jean-François enfile son tablier de pâtissier désigné, il y a quelques semaines, par le guide Gault et Millaut comme le "meilleur pâtissier de Normandie". Quand il est monté sur le podium pour recevoir son trophée, le grand spécialiste du macaron cherbourgeois a tenu à ce que son fils Paul l'accompagne. Le petit n'a que huit ans, mais son papa très fier voit en lui celui qui demain, peut-être, lui succédera à la tête de ses affaires. "Je le vois passer de temps en temps sa tête dans l'arrière boutique. Je le verrais bien pâtissier."

Bon sang de pâtissier ne saurait mentir, mais il est une chose que veut apprendre Jean-François à son petit garçon : la valeur du travail bien fait... "Il faut travailler dur pour réussir." Il en est la preuve vivante, encore surpris du trophée qu'on lui décerne à 50 ans tout rond. "Sincèrement, je ne croyais jamais avoir ce titre, surtout à mon âge. C'est la preuve qu'on n'a jamais rien sans rien."

"Besoin d'une vie plus tranquille"

De son métier, il pourrait en parler des heures, lui qui a bourlingué dans des tas de pays - au total 29 - avant de poser son baluchon à Cherbourg. C'était en 2010. Pourquoi venir s'installer chez nous, lui, le Bordelais d'origine dont les parents - papa antiquaire et bouquiniste et maman couturière - lui ont inculqué la bosse du commerce ? "J'avais besoin d'une vie plus tranquille."

Eva, dont les parents sont aussi commerçants et elle Parisienne pur jus, dit la même chose. "Même si j'adore Paris, je ne me voyais plus y vivre." Le couple s'est posé à Sottevast, où le pâtissier avait déjà sa maison de vacances. Il y cultive son potager planté d'arbres fruitiers dont il se sert pour ses gâteaux. "Avec uniquement des fruits de saison."

La qualité des produits qui entrent dans l'élaboration de ses compositions est essentielle. "C'est primordial. Un bon gâteau ne peut l'être sans de bonnes matières premières." Jean-François Foucher y tient comme à la prunelle de ses yeux et le Cotentin le lui rend bien. "Ici, nous avons des produits de rêve, le lait, le beurre, la crème... Tout est merveilleux. Pourquoi aller chercher plus loin ?"

Son dessert préféré ? "Quelque chose de très simple, comme une jolie tarte aux pommes." Il ne dit pas des pommes du Cotentin, mais ça va de soi.