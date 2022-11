Votre horoscope signe par signe du lundi 7 novembre

Bélier

Si vous sentez votre cœur battre plus vite et plus fort, réjouissez-vous. Vous avez tous les symptômes de l'amour. Laissez parler vos émotions, c'est le plus souvent très agréable !

Taureau

Vous devrez avant toutes choses vous reprendre en main et établir de nouvelles règles de vie pour vous maintenir en forme.

Gémeaux

Le stress disparaît lentement mais sûrement. Votre résistance physique et plutôt bonne mais vous pourrez ressentir des maux d'estomac au cours de la journée.

Cancer

Vous pourriez conclure un contrat important ou assumer de nouvelles responsabilités. En revanche, le secteur des finances risque d'être un peu agité durant quelques jours.

Lion

Votre charme tonique se révélera toujours aussi efficace sur votre partenaire. Vous pourrez savourer des moments privilégiés.

Vierge

Attendez un peu pour réaliser des opérations de grande envergure. Prenez le temps de la réflexion.

Balance

Vous bénéficierez d'un bon tonus tout au long de la journée. Veillez tout de même à ne pas vous épuiser en voulant trop en faire.

Scorpion

Amis Scorpion, vous aurez besoin d'être à l'aise dans vos vêtements, la journée s'annonce longue !

Sagittaire

Vous vous plaignez de l'ambiance actuelle, mais vous devez vous rendre compte que vous êtes en partie responsable.

Capricorne

Quelle que soit votre situation, vous aurez la possibilité de consolider des liens affectifs déjà existants. Montrez-vous sous votre plus beau jour !

Verseau

Amis Verseaux, les choses évoluent en votre faveur, ce n'est donc pas le moment de ralentir le rythme.

Poissons

C'est le moment d'agir sans hésitation ! Aucune influence de la part des astres ne devrait nuire à vos projets. Alors foncez !