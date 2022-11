Place du commerce. De belles nouveautés à la Toussaint du côté de Caen

Trois nouvelles boutiques sont mises à l'honneur cette semaine du côté de Caen. Second magasin pour l'un et premières ouvertures pour les deux autres, la rédaction de Tendance Ouest vous en dit plus.

Pâtisserie, mode et salle de sport

"L'ouverture de notre seconde point de vente est une phase de test", explique Anthony Le Rhun, à la tête de C&Choux. Située au cœur de la rue Froide, la boutique, pour le moment éphémère, est ouverte depuis le jeudi 6 octobre, jusqu'au 26 novembre prochain. On y retrouve toutes les spécialités de l'enseigne, dont le célèbre chou, qu'il soit salé ou sucré. Jérémy Poulin, lui, a ouvert sa salle de sport par l'électrostimulation après douze ans comme coach sportif à domicile. Ici, tout le monde peut venir tester cette méthode. "Une séance de 20 minutes, c'est l'équivalent de 4 heures de musculation", précise Jérémy. Des systèmes d'abonnement sont possibles et la séance d'essai est offerte. Enfin, pour l'enseigne Naumy, il s'agit du quarantième magasin ouvert en France et le premier en Normandie, installé à Hérouville-Saint-Clair.