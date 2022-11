Moult. L'énigme en boîte aux lettres, la bague miraculeuse de Geneviève

Elle a glissé un petit renfort à l'arrière pour éviter de la perdre une seconde fois et pour faire en sorte qu'elle tienne bien à son doigt, l'annulaire de la main gauche. "Cette bague, dit Geneviève Lemoal, 82 ans, mère de trois grands garçons, c'est toute ma vie." Et sa vie, comme elle dit, a bien failli basculer du mauvais côté quand, après la mort de son mari qui lui avait offert le précieux bijou, elle s'est retrouvée sans bague au doigt en allant faire ses courses au supermarché près de chez elle, à Moult.

"Il a mis une pièce dans le jukebox… Dalida chantait Bambino…"

Geneviève raconte, encore émue, ce qu'il lui est arrivé à la mi-octobre : " En entrant au centre E.Leclerc d'Argences pour faire mes courses, je suis allée me laver les mains avec du gel et c'est en revenant chez moi que je me suis aperçue que la bague avait disparu de mon doigt." La perte du bijou est une catastrophe pour la vieille dame : c'est la bague que lui a offerte son mari avant sa mort. Jean, ancien ambulancier au CHU de Caen, est décédé il y a tout juste un an, des suites d'une très longue maladie. "Je l'ai accompagné jusqu'au dernier moment. Soixante ans d'une vie commune, ce n'est pas rien tout de même. Et cette bague, c'est la seule qu'il m'ait jamais offerte." Jean et Geneviève se sont connus au bistrot, un jour de fête communale. Ils avaient tous les deux vingt ans, ce fut le coup de foudre. "Il a mis une pièce dans le jukebox pour écouter Dalida chanter Bambino, c'était ma chanson préférée. On ne s'est plus jamais quittés."

Le couple a eu trois enfants, trois garçons, Thierry, Christian et Flavien, tous trois installés dans la région de Caen. Geneviève, qui quitta l'école à treize ans, fut "bonne à tout faire" puis assistante maternelle en famille d'accueil. Elle aurait aimé avoir aussi une fille. "Je lui aurais appris la cuisine et la couture, c'est que j'ai fait toute ma vie." Avec, entre les deux, de jolies peintures à l'huile et de belles poupées chiffon réalisées et confectionnées de ses propres mains. "J'ai beaucoup peint et fait des dizaines de poupées que je revendais ici et là, quand les fins de mois étaient difficiles."

"Ce papa, mon héros,

qui de là-haut me protège…"

Quand elle constate que sa bague a disparu au retour de ses courses, Geneviève prévient le supermarché, elle placarde des petits mots un peu partout et la page Facebook de "Où trouver quoi à Caen" relaie son appel. Surprise : quelques jours plus tard, Geneviève Lemoal découvre dans sa boîte aux lettres une simple enveloppe dans laquelle a été glissée, sans un mot, la bague qu'elle croyait ne jamais revoir ! Comment s'est-elle retrouvée là ? "Mystère, je n'en sais rien. Peut-être quelqu'un, sachant où j'habitais, l'a trouvée par terre et me l'a rapportée. En tout cas, à cette personne que je ne connais pas, je veux dire merci. Et merci aussi à tous ceux qui se sont mobilisés pour la retrouver."

Geneviève croit en sa bonne étoile : "J'ai quelqu'un près de moi qui me protège." Et ce quelqu'un qui prend soin d'elle quand elle a des petits coups de cafard, c'est son papa, ce héros : Auguste, ancien journalier agricole, qui fut aussi ouvrier à la SMN, l'ancienne Société Métallurgique de Normandie à Colombelles, est décédé quand elle avait dix ans. Ce fut un choc dont elle eut la plus grande peine à se remettre. "Mon papa était un homme joyeux, tellement aimant. Souvent, je lui parle et je suis sûre qu'il prend soin de moi."

Ce n'est pas la première fois qu'elle se tourne vers lui pour l'aider. Un jour, elle avait laissé traîner par mégarde son portefeuille sur le toit de sa voiture stationnée sur le parking d'un supermarché, et elle l'a retrouvé sans que personne n'y ait touché. Une autre fois, c'est son porte-monnaie qu'elle avait perdu en faisant du vélo. Il fut retrouvé et glissé, lui aussi, quelques jours plus tard dans sa boîte aux lettres.

À propos de boîte aux lettres synonyme de miracle, Geneviève devrait faire un petit courrier au bon Dieu.