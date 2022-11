Cherbourg-en-Cotentin. Aviron de mer, un sport complet

L'aviron de mer reste méconnu de nombreuses personnes. Pourtant, il gagne à être connu, notamment dans le Cotentin ou les clubs de Carteret et de Cherbourg font partie des plus vieux de France. De plus, ce sport a beaucoup d'actualités à suivre notamment avec les championnats du monde et d'Europe où le mois d'octobre a été chargé pour les sportifs de cette discipline.

🚣‍♀️Le #Cotentin sera très bien représenté aux championnats du monde d'aviron de mer @WorldRowing du 7 au 9 octobre à Saundersfoot (Royaume Uni).

Faites connaissance avec les athlètes locaux engagés dans la compétition ⬇️https://t.co/LNeE64XAIe pic.twitter.com/3AhqFwLIVj — CotentinUniqueᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@CotentinUnique) October 4, 2022

"L'aviron de mer vient du bateau traditionnel, du doris, qui a évolué au fil du temps", explique Pierrick Ledard, du club de Carteret et deux fois vice-champion du monde. "Il faut appréhender les conditions, le vent, les vagues, le surf… Il y a tout la partie tactique aussi", assure Pierrick Ledard. Il faut aussi regarder la météo et les marées.

Tactique et physique

C'est justement ce qui plaît à Magali Hammon, du club de Cherbourg. "C'est super comme sport. A Cherbourg quand on sort dans la rade, ce n'est jamais les mêmes conditions, on ne fait jamais le même parcours. C'est un sport super complet et dans un environnement qui est absolument génial", affirme-t-elle. Elle a découvert la discipline en Angleterre et ne peut plus décrocher. Sur la technique en course, "il faut vraiment essayer de faire glisser le bateau. Ce sont des super belles sensations", détaille Magali Hammon.

La tactique, gérer les éléments, c'est une chose importante. Mais le physique compte aussi. À la question : quels muscles travaillent ? La réponse fuse : "tous". Et Magali Hammon de préciser : "On utilise beaucoup les jambes, les bras, les abdos. Il faut être super gainé." "On a tendance à penser qu'il faut de gros bras pour faire de l'aviron et finalement c'est surtout les jambes qui vont avoir un rôle important", abonde Pierrick Ledard. Ce que Magali Hammon apprécie aussi, c'est que c'est un sport assez doux pour le corps. Quand on rame bien, pas d'à-coup ou de choc. "Dans l'aviron, vous êtes sur une sellette et il n'y a vraiment aucun choc. Ce n'est pas du tout traumatisant", décrit la rameuse.

Tactique, technique, physique, doux… Ce sport coche beaucoup de cases. Et dans un cadre qui peut être superbe. "Je suis sorti, j'ai vu des dauphins dans la rade. Ce sont des spectacles absolument incroyable", conclut Magali Hammon. Mais pour prendre un peu de plaisir, il faut persévérer et passer les premiers entraînements qui peuvent être compliqués.